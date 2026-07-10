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10 июля 2026 в 19:30

Хватит сажать в тени хосты и папоротники — этот высокий красавец превратит глухой уголок в сказку

Фото: D-NEWS.ru
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Аконит — это многолетнее растение, которое станет настоящей находкой для тех тенистых и полутенистых уголков сада, где другие цветы отказываются расти и цвести. Его главное украшение — высокие, до 1,5 метра и даже выше, прочные стебли, увенчанные густыми кистевидными соцветиями необычных шлемовидных цветков.

В отличие от привычных садовых растений, аконит впечатляет своей экзотической формой: каждый цветок напоминает миниатюрный шлем или капюшон, а в зависимости от сорта его окраска варьируется от ярко-синей и фиолетовой до белой. Цветение у аконита длится невероятно долго — с конца июня и до самых заморозков, создавая в саду яркий вертикальный акцент в то время, когда многие растения уже отцвели.

Растение абсолютно неприхотливо, не требует сложного ухода и обладает высокой зимостойкостью. Посадите его под кронами деревьев, у северной стены дома или вдоль забора — и аконит будет радовать вас своей красотой долгие годы. Однако при работе с этим растением стоит помнить: все его части ядовиты, поэтому все работы следует проводить в перчатках.

Ранее были назван кустарник, который пахнет земляникой, цветет как снежная буря.

Проверено редакцией
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