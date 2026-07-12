Хватит отбивать грудку: если хотите сочную курицу, делайте так — всего один шаг после запекания

Хватит отбивать грудку: если хотите сочную курицу, делайте так — всего один шаг после запекания

Забудьте о резиновой куриной грудке и сухих волокнах и перестаньте отбивать ее молотком, это лишний шаг, который лишь нарушает структуру мяса. Секрет сочности — в правильном запекании.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 ст. л. растительного масла, соль, паприка, черный перец, сушеный чеснок. Смешайте растительное масло с солью, паприкой, черным перцем и сушеным чесноком. Смажьте этой смесью куриные грудки, затем каждую заверните по отдельности в фольгу, плотно запечатывая края. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку ровно на 20 минут. Самое важное: не открывайте фольгу сразу! Оставьте грудки в выключенной духовке еще на 15 минут — за это время соки равномерно распределятся, а мясо станет идеально сочным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что грудка осталась сочной даже после остывания, главное — хранить ее в фольге, в которой она выпекалась. Для большего аромата, помимо специй, можно добавить дольку лимона.

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