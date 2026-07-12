Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 14:00

Хватит отбивать грудку: если хотите сочную курицу, делайте так — всего один шаг после запекания

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудьте о резиновой куриной грудке и сухих волокнах и перестаньте отбивать ее молотком, это лишний шаг, который лишь нарушает структуру мяса. Секрет сочности — в правильном запекании.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 ст. л. растительного масла, соль, паприка, черный перец, сушеный чеснок. Смешайте растительное масло с солью, паприкой, черным перцем и сушеным чесноком. Смажьте этой смесью куриные грудки, затем каждую заверните по отдельности в фольгу, плотно запечатывая края. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку ровно на 20 минут. Самое важное: не открывайте фольгу сразу! Оставьте грудки в выключенной духовке еще на 15 минут — за это время соки равномерно распределятся, а мясо станет идеально сочным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что грудка осталась сочной даже после остывания, главное — хранить ее в фольге, в которой она выпекалась. Для большего аромата, помимо специй, можно добавить дольку лимона.

Ранее стало известно, как приготовить куриные бедра по-грузински на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
Общество
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Пачка теста и стакан малины — через 30 минут к чаю подаю нежный пирог с нежной кислинкой
Общество
Пачка теста и стакан малины — через 30 минут к чаю подаю нежный пирог с нежной кислинкой
Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот
Общество
Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот
Забудь про обычную курицу в духовке — сегодня делаю «Птицу в молоке»: нежнее, чем суфле, и сочнее, чем шашлык
Общество
Забудь про обычную курицу в духовке — сегодня делаю «Птицу в молоке»: нежнее, чем суфле, и сочнее, чем шашлык
Общество
рецепты
курица
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.