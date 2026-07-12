Забудь про обычную курицу в духовке — сегодня делаю «Птицу в молоке»: нежнее, чем суфле, и сочнее, чем шашлык

Забудь про обычную курицу в духовке — сегодня делаю «Птицу в молоке»: нежнее, чем суфле, и сочнее, чем шашлык

Перепробовал десятки маринадов, но этот — самый простой и гениальный. Курица получается мягкой, как масло, а соус — сливочным и ароматным.

Ингредиенты

Куриные голени (или бедра) — 400 г, молоко — 200 мл, соль — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., перец черный — 1/2 ч. л., паприка — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт.

Как готовлю

Сначала смешиваю молоко с солью, перцем, паприкой и пропущенным через пресс чесноком. Обмакиваю каждую голень в эту ароматную смесь и даю постоять 15 минут — этого хватает, чтобы мясо пропиталось. Тем временем разогреваю духовку до 190 градусов. Выкладываю курицу в форму, заливаю оставшимся молочным маринадом и сверху кладу лавровый лист. Отправляю в духовку ровно на 25 минут.

Готовые голени получаются настолько сочными, что мясо буквально отходит от кости. Подаю с картофельным пюре или отварным рисом, поливая сверху получившимся сливочным соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько просто: залил молоком, кинул чеснок и перец, забыл на час в духовке. Мясо оказалось сочнее, чем после любого маринада, а запах на кухне стоял такой, что домашние сбежались раньше таймера. Рекомендую не выливать оставшийся соус — полейте им пасту на ужин.