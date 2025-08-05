«Худший день»: вдова Гришина вышла на связь после сообщений о его гибели Вдова Гришина обратилась к СМИ с просьбой проявить уважение к его памяти

Вдова погибшего спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия назвала его лучшим человеком в ее жизни. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она обратилась к представителям СМИ с просьбой проявить уважение к его памяти.

Его нет, и это самая большая боль в нашей жизни и худший день. <…> Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра [Гришина]. Это лучший человек, который был и будет в моей жизни, — написала она.

Ранее стало известно, что Гришин погиб в ночь на 5 августа в результате несчастного случая — он попал под электричку, возвращаясь домой с работы. Родные забили тревогу, когда комментатор долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина Анастасией и сообщили страшную новость — журналиста нашли мертвым на путях. Недавно у пары родился сын. Журналист ушел из жизни в возрасте 47 лет.

До этого в пресс-службе Первого канала прокомментировали гибель Гришина. Там отметили, что спорт был для комментатора не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни. Первый канал, друзья и коллеги Гришина выразили соболезнования семье комментатора.