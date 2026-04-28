Хрустящий, ароматный и яркий — этот минестроне стал любимым весенним супом семьи

Поймайте вкус весны в одной кастрюле. Этот минестроне — гимн сезонным овощам: нежная спаржа, хрустящий цукини и молодой горошек создают свежий аккорд, который идеально оттеняют копченые нотки бекона.

Что понадобится

Оливковое масло — 2 ст. л., бекон (кубиками) — 150 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, цукини — 1 шт., консервированные помидоры в собственном соку — 400 г, спаржа — 150 г, замороженный зеленый горошек — 100 г, свежий шпинат — 50 г, мелкая паста (например, орзо или диталини) — 80 г, овощной или куриный бульон — 1,2 л, свежий базилик — небольшой пучок, пармезан (для подачи) — по вкусу, соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте бекон в течение 5 минут до легкой румяности и выделения жира. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь и чеснок, готовьте еще 5 минут, помешивая, до мягкости.

Положите в кастрюлю нарезанный кубиками цукини и готовьте 4 минуты. Влейте горячий бульон, добавьте консервированные помидоры, размятые вилкой, нарезанную на кусочки спаржу и зеленый горошек. Доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу.

Засыпьте пасту и варите суп 8 минут до ее готовности. За минуту до конца приготовления добавьте в кастрюлю нарезанный шпинат.

Снимите суп с огня, вмешайте мелко нарезанный базилик, накройте крышкой и дайте настояться 2–3 минуты. Подавайте, обильно посыпав тертым пармезаном.