Хрустящие бочковые огурчики по-домашнему! Идеальная закуска ко всему

Хрустящие бочковые огурчики по-домашнему! Идеальная хрустящая закуска ко всему! Суперский рецепт для тех, кто любит ароматные крепкие огурчики с насыщенным вкусом, как из дубовой бочки!

Ингредиенты на 3-литровую банку

Огурцы свежие — 2 кг (лучше только что сорванные)

Чеснок — 1 головка

Листья: хрен — 1–2 шт., вишня — 4–6 шт., смородина — 1/2 листа, малина — 1/2 листа, укроп (зонтики) — 2–3 шт.

Перец черный горошком — 10 шт.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Соль — 100 г (только крупная, без йода)

Горчичный порошок для хруста — 1/2 ч. л.

Приготовление

Огурцы замочите на 2 часа в ледяной воде. В чистую банку уложите на дно все листья, чеснок и специи. Плотно — огурцы вертикально. Приготовьте рассол: измерьте объем воды, слитой из банки. Растворите соль (100 г на 3 л). Залейте холодным рассолом, добавьте горчицу (если используете). Накройте капроновой крышкой, оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Перенесите в погреб или холодильник.

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