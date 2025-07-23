Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 10:15

Хрустящие бочковые огурчики по-домашнему! Идеальная закуска ко всему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие бочковые огурчики по-домашнему! Идеальная хрустящая закуска ко всему! Суперский рецепт для тех, кто любит ароматные крепкие огурчики с насыщенным вкусом, как из дубовой бочки!

Ингредиенты на 3-литровую банку

  • Огурцы свежие — 2 кг (лучше только что сорванные)
  • Чеснок — 1 головка
  • Листья: хрен — 1–2 шт., вишня — 4–6 шт., смородина — 1/2 листа, малина — 1/2 листа, укроп (зонтики) — 2–3 шт.
  • Перец черный горошком — 10 шт.
  • Лавровый лист — 2–3 шт.
  • Соль — 100 г (только крупная, без йода)
  • Горчичный порошок для хруста — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Огурцы замочите на 2 часа в ледяной воде. В чистую банку уложите на дно все листья, чеснок и специи. Плотно — огурцы вертикально.
  2. Приготовьте рассол: измерьте объем воды, слитой из банки. Растворите соль (100 г на 3 л). Залейте холодным рассолом, добавьте горчицу (если используете). Накройте капроновой крышкой, оставьте при комнатной температуре на 3 дня.
  3. Перенесите в погреб или холодильник.

Ранее мы готовили соус сацебели на зиму! Простая закатка из томатов и перца.

огурцы
соленья
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция разработала гиперзвуковое оружие
Делегация России вылетела в Стамбул для переговоров
Концерт «КИНО&МУЗЫКА» состоится в ЦСИ «Марс» в Москве
«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о боях за Артемовск
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за «покупку» полицейских
В Минтрансе пригрозили российским аэропортам после задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России
В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.