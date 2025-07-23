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23 июля 2025 в 05:45

Вяленые томаты в оливковом масле! Идеально на бутерброд и долго хранятся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные вяленые помидоры в оливковом масле! Идеально на бутерброд и долго хранятся. Эти насыщенные средиземноморским вкусом вяленые помидоры станут идеальной закуской, дополнением к пасте или пицце. Их можно хранить в банке несколько месяцев, наслаждаясь летним вкусом даже зимой!

Ингредиенты

  • Мелкие мясистые томаты — 1,5 кг
  • Морская соль крупного помола — по вкусу
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Смесь перцев — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сухой базилик или тимьян — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 5–6 ст. л.

Приготовление

  1. Помидоры помойте, обсушите и разрежьте пополам, оставив семена (так они получатся сочнее). Противень застелите фольгой (блестящей стороной вверх), разложите томаты срезом вверх. Посыпьте солью, сахаром, перцем и сушёными травами, затем сбрызните оливковым маслом. Чеснок пропустите через пресс и распределите по помидорам. Запекайте при 150 °C около 3–3,5 часов, пока томаты не подвялятся, но останутся мягкими внутри.
  2. Горячие помидоры плотно уложите в стерильную банку, залейте оставшимся маслом с противня. Закатайте, поставьте в разогретую духовку на 30 минут (для дополнительной стерилизации), подложив под банку ткань или силиконовый коврик. Остудите в перевёрнутом виде под полотенцем.

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помидоры
соленья
закуски
бутерброды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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