Вяленые томаты в оливковом масле! Идеально на бутерброд и долго хранятся

Вяленые томаты в оливковом масле! Идеально на бутерброд и долго хранятся

Ароматные вяленые помидоры в оливковом масле! Идеально на бутерброд и долго хранятся. Эти насыщенные средиземноморским вкусом вяленые помидоры станут идеальной закуской, дополнением к пасте или пицце. Их можно хранить в банке несколько месяцев, наслаждаясь летним вкусом даже зимой!

Ингредиенты

Мелкие мясистые томаты — 1,5 кг

Морская соль крупного помола — по вкусу

Сахар — 1 ч. л.

Смесь перцев — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Сухой базилик или тимьян — 1 ч. л.

Оливковое масло — 5–6 ст. л.

Приготовление

Помидоры помойте, обсушите и разрежьте пополам, оставив семена (так они получатся сочнее). Противень застелите фольгой (блестящей стороной вверх), разложите томаты срезом вверх. Посыпьте солью, сахаром, перцем и сушёными травами, затем сбрызните оливковым маслом. Чеснок пропустите через пресс и распределите по помидорам. Запекайте при 150 °C около 3–3,5 часов, пока томаты не подвялятся, но останутся мягкими внутри. Горячие помидоры плотно уложите в стерильную банку, залейте оставшимся маслом с противня. Закатайте, поставьте в разогретую духовку на 30 минут (для дополнительной стерилизации), подложив под банку ткань или силиконовый коврик. Остудите в перевёрнутом виде под полотенцем.

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