02 октября 2025 в 15:00

Закрываю вкус лета. Любимый соус кубанских хозяек! Рецепт-пятиминутка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот соус я впервые попробовала в гостях на Кубани и сразу влюбилась в его насыщенный вкус! Теперь закрываю его каждое лето, чтобы зимой добавлять в супы, к мясу или просто намазывать на хлеб. Он прекрасно хранится в погребе до следующего урожая. Готовится из простых сезонных овощей, а результат превосходит все ожидания — густой, ароматный, с идеальным балансом кислинки и сладости. Этот соус стал моей визитной карточкой в подарках друзьям!

Нам понадобится: 2 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 0,5 кг яблок, 3 головки чеснока, 1 стручок острого перца, 200 г сахара, 100 мл уксуса 9%, 2 ст.л. соли. Овощи и яблоки моем, очищаем от семян.

Помидоры прокручиваем через мясорубку. Перец и яблоки нарезаем кубиками. Чеснок и острый перец измельчаем. Все смешиваем в кастрюле.

Доводим до кипения, варим 40 минут на медленном огне, помешивая. Добавляем сахар, соль и уксус, готовим еще 10 минут. Горячий соус разливаем по стерильным банкам, закатываем. Укутываем одеялом до полного остывания.

соусы
рецепты
кулинария
помидоры
Мария Левицкая
М. Левицкая
