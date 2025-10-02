Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:49

Военэксперт раскрыл мощное оружие России против истребителей F-35

Военэксперт Лиманов: система С-400 «Триумф» станет мощным оружием против F-35

С-400 «Триумф» С-400 «Триумф» Фото: МО РФ

Российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» станет мощным оружием против американских истребителей F-35, заявил ОТР военный эксперт Антон Лиманов. Он отметил, что ракеты могут поражать цель на расстоянии до 400 км.

Сейчас идет конфликт дронов. Поэтому все эти истребители — фактически пальба из пушки по воробьям. Сейчас самое важное — это дроны, а они хотят поставить огромное количество истребителей. Скорее, это бряцанье оружием. Эти истребители могут внести коррективы, но они ничего реально не решат, — подчеркнул Лиманов.

Он добавил, что, помимо ЗРК, у России есть качественные радиолокационные системы семейства «Небо-М». Применение таких низкочастотных станций повышает эффективность обнаружения малозаметных целей. В зоне с множеством средств ЗРК и РЛС, истребитель F-35 утрачивает свои ключевые тактические преимущества, заключил эксперт.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что в случае угрозы безопасности Россия ответит и нанесет противникам жесточайший удар. Так он отреагировал на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что шесть стран Европы вложились в программу F-35 для запуска сотен истребителей.

