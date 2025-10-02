Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:51

В России зафиксировали рекордное снижение младенческой смертности

Мурашко сообщил о снижении младенческой смертности до 3,5 промилле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях II Российского конгресса «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии». По его данным, показатель снизился до 3,5 случая на тысячу родившихся живыми, что демонстрирует положительную динамику по сравнению с прошлогодним значением в четыре промилле, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что за последнее десятилетие смертность среди детей сократилась практически в два раза. Столь значительное улучшение стало результатом целенаправленной работы по совершенствованию системы здравоохранения и повышению качества медицинской помощи.

Младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение, в прошлом году она была четыре промилле, в этом году она уже на среднероссийских показателях составляет 3,5 промилле на тысячу родившихся живыми, —сказал Мурашко.

Статистический анализ выявил существенные региональные различия в достигнутых результатах. В 23 субъектах РФ показатели оказались даже лучше среднероссийского уровня, а в 10 регионах младенческая смертность не превышает двух промилле.

Ранее Мурашко заявил, что ядерные технологии активно применяются в диагностике и лечении заболеваний, включая онкологические. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» уделяется особое внимание развитию диагностики с использованием радиофармацевтических препаратов. Сегодня зарегистрировано более 30 препаратов на основе изотопов для лечения онкологических заболеваний, в том числе с метастазами.

Россия
Михаил Мурашко
дети
смертность
