Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:11

Спасатель ужина: готовим вкуснющий соус — выручит, когда нет времени и идей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Универсальный томатный соус представляет собой базовый рецепт, способный кардинально преобразить любое блюдо. Этот состав отличается идеальным балансом кислоты и сладости с насыщенным ароматом свежих трав. Быстрое приготовление делает его незаменимым помощником для создания разнообразных кулинарных композиций.

Для приготовления потребуется: 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 500 г протертых томатов, 2-3 ст. л. томатной пасты, 2/3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. паприки, 1/2 ч. л. черного перца, 20 г свежего базилика. Лук и чеснок обжаривают до мягкости, добавляют томаты и томатную пасту. Всыпают сахар, соль и специи, тушат на медленном огне 10–15 минут. В конце добавляют измельченный базилик. Секрет успеха заключается в использовании сахара — он идеально балансирует кислоту томатов и раскрывает их натуральную сладость. Готовый соус можно измельчить блендером для однородной текстуры. Хранят в холодильнике до 5 дней или замораживают порциями для дальнейшего использования.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Читайте также
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Семья и жизнь
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Семья и жизнь
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Гречка и пюре будут таять во рту: рецепт той самой томатной подливы из школьной столовой
Общество
Гречка и пюре будут таять во рту: рецепт той самой томатной подливы из школьной столовой
Готовим айвар: самый простой рецепт балканского соуса
Семья и жизнь
Готовим айвар: самый простой рецепт балканского соуса
Секрет средиземноморской кухни: почему все помешаны на этих томатах — попробуйте и поймете
Общество
Секрет средиземноморской кухни: почему все помешаны на этих томатах — попробуйте и поймете
еда
соусы
томаты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.