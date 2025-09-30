Спасатель ужина: готовим вкуснющий соус — выручит, когда нет времени и идей

Универсальный томатный соус представляет собой базовый рецепт, способный кардинально преобразить любое блюдо. Этот состав отличается идеальным балансом кислоты и сладости с насыщенным ароматом свежих трав. Быстрое приготовление делает его незаменимым помощником для создания разнообразных кулинарных композиций.

Для приготовления потребуется: 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 500 г протертых томатов, 2-3 ст. л. томатной пасты, 2/3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. паприки, 1/2 ч. л. черного перца, 20 г свежего базилика. Лук и чеснок обжаривают до мягкости, добавляют томаты и томатную пасту. Всыпают сахар, соль и специи, тушат на медленном огне 10–15 минут. В конце добавляют измельченный базилик. Секрет успеха заключается в использовании сахара — он идеально балансирует кислоту томатов и раскрывает их натуральную сладость. Готовый соус можно измельчить блендером для однородной текстуры. Хранят в холодильнике до 5 дней или замораживают порциями для дальнейшего использования.

