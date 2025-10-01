Грузинского «солдата удачи» ликвидировали под Сумами ВС РФ ликвидировали в Сумской области воевавшего за ВСУ грузинского наемника

Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника, воевавшего в составе украинской армии на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Уничтоженный солдат мог быть причастен к прошлогоднему нападению на территорию Курской области.

Отличительной особенностью наемника был шеврон с символикой украинского и грузинского флагов. Других подробностей источники пока не сообщили.

По оперативной информации, ликвидированный наемник потенциально участвовал в составе украинского подразделения во вторжении в Курскую область, которое началось 6 августа 2024 года. Тогда подразделения ВСУ предприняли попытку наступления с целью захвата российской территории, однако их продвижение было остановлено.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по городу Волчанску в Харьковской области было ликвидировано более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных военных присутствовал офицерский состав противника.

До этого девять офицеров из стран НАТО были ликвидированы в Харьковской области. На Западе таких военных приписывают к волонтерам. Наемники погибли на Купянском направлении. Все иностранные военнослужащие служили в рядах Интернационального легиона.