30 сентября 2025 в 16:32

Секрет средиземноморской кухни: почему все помешаны на этих томатах — попробуйте и поймете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые томаты представляют собой изысканную закуску средиземноморской кухни с насыщенным вкусом и интенсивным ароматом. Они идеально дополняют салаты, пасту, пиццу и различные закуски, придавая им особую пикантность. Приготовление в духовке позволяет легко повторить этот деликатес в домашних условиях.

Для приготовления потребуется: 1 кг томатов сорта «сливка», 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки прованских трав, 1 столовая ложка сушеного базилика, оливковое масло для заливки, 3 зубчика чеснока, веточка розмарина. Томаты разрезают пополам, удаляют семена, посыпают солью и травами. Сушат в духовке с конвекцией при 130 градусах: сначала 2 часа, затем продавливают серединки и доводят до готовности еще около 1 часа. Готовые томаты укладывают в банки с чесноком и розмарином, заливают маслом. Ключевой секрет — контроль за процессом сушки, чтобы томаты сохранили эластичность и не пересушились.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
томаты
помидоры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
