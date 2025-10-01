«Было довольно близко»: Трамп сказал победившей рак девочке про смерть

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с детьми, победившими онкологические заболевания. Во время мероприятия американский лидер пообщался, в том числе с девочкой, которой сказал, что она была близка к смерти.

Мероприятие было посвящено объявлению новых инвестиций в инициативы по борьбе с детским раком. В ходе встречи одна из девочек произнесла благодарственную речь в адрес президента, после чего Трамп поинтересовался, где она научилась так красиво говорить. После этого он произнес свою спорную фразу, которая вызвала резонанс в СМИ.

Теперь хорошо себя чувствуешь. Было довольно близко, — сказал Трамп ребенку, подразумевая, что та была на пороге смерти.

В этом сентябре американский лидер неоднократно попадал в конфузные ситуации. Их пик пришелся на время визита на Генассамблею ООН. Так, во время движения Трампа с супругой по эскалатору механизм остановился. Позже, перед выступлением президента, из строя вышел телесуфлер. Сам политик считает, что все случаи – это преднамеренный акт саботажа. Он потребовал инициировать официальное расследование инцидентов и направил соответствующее письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.