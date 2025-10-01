Дуров назвал число каналов, которые ежедневно блокирует Telegram

Сооснователь Telegram Павел Дуров в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана сообщил, что ежедневно мессенджер блокирует около сотни каналов с вредоносным контентом. Речь идет о пропаганде терроризма или жестоком обращении с людьми.

По словам Дурова, подобные посты публично распространяются в Telegram уже около 10 лет с момента его появления. Примерно восемь лет назад сотрудники мессенджера начали с ними бороться. Около миллиона единиц контента блокируется еженедельно.

У нас появились ежедневные отчеты о прозрачности, где указано, сколько каналов, связанных с жестоким обращением с людьми, пропагандой терроризма, мы заблокировали, Каждый день мы блокируем, наверное, около сотни таких каналов, — заявил Дуров.

