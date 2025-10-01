Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 03:34

Дуров назвал число каналов, которые ежедневно блокирует Telegram

Дуров: Telegram ежедневно блокирует около сотни вредоносных каналов

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press

Сооснователь Telegram Павел Дуров в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана сообщил, что ежедневно мессенджер блокирует около сотни каналов с вредоносным контентом. Речь идет о пропаганде терроризма или жестоком обращении с людьми.

По словам Дурова, подобные посты публично распространяются в Telegram уже около 10 лет с момента его появления. Примерно восемь лет назад сотрудники мессенджера начали с ними бороться. Около миллиона единиц контента блокируется еженедельно.

У нас появились ежедневные отчеты о прозрачности, где указано, сколько каналов, связанных с жестоким обращением с людьми, пропагандой терроризма, мы заблокировали, Каждый день мы блокируем, наверное, около сотни таких каналов, — заявил Дуров.

Ранее Павел Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. Происшествие случилось весной 2018 года, когда предприниматель обнаружил подозрительную посылку от «странного соседа» у дверей своего дома. Уже через час он почувствовал резкое ухудшение самочувствия: острую боль во всем теле, проблемы со зрением, слухом и дыханием.

Павел Дуров
Telegram
терроризм
жестокость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.