Куриное филе в хрустящей овсяной корочке: маринуем в кефире и чесноке и печем. Двойная панировка создает аппетитную хрустящую текстуру, а прованские травы придают аромат средиземноморской кухни. Идеальный вариант для ужина без угрызений совести.
Ингредиенты
- Филе куриное — 400 г
- Хлопья овсяные — 50 г
- Кефир 1% — 200 мл
- Чеснок — по вкусу
- Белок яичный — 2 шт.
- Травы прованские — 1,5 ч. л.
- Паприка молотая — 1 ч.л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе нарежьте порционными кусками, отбейте и замаринуйте на 20 минут в смеси кефира, паприки, соли, чеснока и перца. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной крошки, смешайте с прованскими травами.
- Каждый кусок филе обваляйте в овсяной панировке, затем во взбитом белке и снова в овсяных хлопьях. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 25-30 минут при 180°C, перевернув через 15 минут. Приятного аппетита!
