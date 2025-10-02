Куриное филе в хрустящей овсяной корочке: маринуем в кефире и чесноке и печем

Куриное филе в хрустящей овсяной корочке: маринуем в кефире и чесноке и печем

Куриное филе в хрустящей овсяной корочке: маринуем в кефире и чесноке и печем. Двойная панировка создает аппетитную хрустящую текстуру, а прованские травы придают аромат средиземноморской кухни. Идеальный вариант для ужина без угрызений совести.

Ингредиенты

Филе куриное — 400 г

Хлопья овсяные — 50 г

Кефир 1% — 200 мл

Чеснок — по вкусу

Белок яичный — 2 шт.

Травы прованские — 1,5 ч. л.

Паприка молотая — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарежьте порционными кусками, отбейте и замаринуйте на 20 минут в смеси кефира, паприки, соли, чеснока и перца. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной крошки, смешайте с прованскими травами. Каждый кусок филе обваляйте в овсяной панировке, затем во взбитом белке и снова в овсяных хлопьях. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 25-30 минут при 180°C, перевернув через 15 минут. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.