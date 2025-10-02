Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:00

Куриное филе в хрустящей овсяной корочке: маринуем в кефире и чесноке и печем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриное филе в хрустящей овсяной корочке: маринуем в кефире и чесноке и печем. Двойная панировка создает аппетитную хрустящую текстуру, а прованские травы придают аромат средиземноморской кухни. Идеальный вариант для ужина без угрызений совести.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 400 г
  • Хлопья овсяные — 50 г
  • Кефир 1% — 200 мл
  • Чеснок — по вкусу
  • Белок яичный — 2 шт.
  • Травы прованские — 1,5 ч. л.
  • Паприка молотая — 1 ч.л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте порционными кусками, отбейте и замаринуйте на 20 минут в смеси кефира, паприки, соли, чеснока и перца. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной крошки, смешайте с прованскими травами.
  2. Каждый кусок филе обваляйте в овсяной панировке, затем во взбитом белке и снова в овсяных хлопьях. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 25-30 минут при 180°C, перевернув через 15 минут. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.

