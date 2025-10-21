Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба

Ничто так не поднимает настроение зимой, как хрустящая квашеная капуста собственного приготовления! В ней сплошная польза: витамины, бодрящий вкус и аромат домашнего уюта. Этот классический рецепт не требует усилий, а результат радует всегда — сочная, аппетитная и слегка кисловатая капуста станет идеальной закуской или дополнением к любому блюду.

Нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты и натрите 50 г моркови на крупной терке. Добавьте 20 г каменной соли, 5–10 горошин черного перца и по желанию лавровый лист. Перетрите все руками до появления сока — масса должна стать мягкой и сочной. Переложите капусту в чистую банку или эмалированную кастрюлю, плотно утрамбуйте и оставьте сверху немного места для сока. Прикройте крышкой, установите гнет и оставьте при комнатной температуре. Дважды в день прокалывайте капусту деревянной палочкой, чтобы выпустить лишний газ. Через 2–3 дня, когда брожение закончится, переставьте капусту в холодильник. Еще через 5–7 дней она станет хрустящей, ароматной и идеально сбалансированной по вкусу.

