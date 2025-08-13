Холодильник вместо духовки: готовим нежный ПП-пирог без выпечки

Хотите приготовить вкусный десерт без выпечки и лишних калорий? Этот нежный ПП-торт — идеальное решение для тех, кто следит за фигурой, но любит сладкое. Готовится он просто, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.

Для основы вам понадобится 200 г овсяных хлопьев и 2 спелых банана. Хлопья измельчите в блендере, бананы разомните вилкой и смешайте с овсяной мукой. Полученное тесто выложите в форму и сформируйте корж толщиной 1,5 см. Для крема взбейте 250 г греческого йогурта с 1 ст. л. какао и 1 ч. л. меда. Готовый крем распределите по коржу, украсьте грецкими орехами и ломтиками банана.

Отправьте торт в холодильник на 4–5 часов — за это время корж пропитается и станет мягким, как настоящий бисквит. Такой десерт содержит минимум калорий, но максимум пользы: клетчатка из овсянки, калий из бананов и белок из йогурта. Подавайте охлажденным — вкус напоминает изысканный муссовый торт!

