Ходившему «изгонять Путина» шаману увеличили срок лечения в психбольнице

Фото: tengri_shaman/vk.com

Александр Габышев

Суд в Уссурийске отказал шаману Александру Габышеву, ходившему «изгонять» президента России Владимира Путина, в ходатайствах о назначении психолого-психиатрической экспертизы, заявил его адвокат Алексей Прянишников в своем Telegram-канале. Таким образом, Габышев будет находиться на принудительном лечении, срок которого был ранее увеличен.

Судья Уссурийского районного суда Галина Лазарева продлила принудительное лечение шамана Александра Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано — «слишком долго всё это», — написал адвокат.

Он подчеркнул, что намерен вместе с Габышевым подать апелляцию. Подробности он пообещал раскрыть позже.

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина. Шаман прошел через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. В отношении него возбудили уголовные дела за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и нанесение самодельным мечом колотой раны служащему Росгвардии.

Его направили на принудительное лечение, на что он жаловался в ЕСПЧ. 21 июля 2020 года шамана выписали из психиатрического диспансера. В январе прошлого года мужчина сообщил о планах очередного похода на Москву.

В марте 2021-го экспертиза признала шамана невменяемым и особо опасным. Сторона защиты просила провести повторную экспертизу. В результате в июле Якутский городской суд назначил принудительное лечение Габышеву.