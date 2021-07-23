Ходившего «изгонять Путина» шамана отправили на принудительное лечение
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:27, 26 июля 2021
Фото: Шаман идёт!!!/vk.com
Читайте нас в Google Новости
Якутский городской суд назначил принудительное лечение шаману Александру Габышеву, который в 2019 году организовал поход в Москву для «изгнания Путина». Об этом пишет ТАСС.
Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением, — сказали в суде.
В марте экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым и особо опасным. Сторона защиты просила провести повторную экспертизу.
В январе Александр Габышев сообщил о планах очередного похода на Москву. Он намеревался направиться из Якутска на белом коне в марте, а его сторонники — на технических средствах. Предполагалось, что в Иркутске к ним присоединится основной отряд добровольцев, после чего они выйдут к Алтаю, оттуда дойдут до Урала и отправятся на Москву. Ольга Тимофеева сказала, что её подзащитный имел право свободно перемещаться по стране и в свои планы он её не посвящал.