Ходившего «изгонять Путина» шамана отправили на принудительное лечение

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Специальная правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который делает обязательным изъятие у невыездных должников заграничного паспорта. При этом сообщается, что документ должен быть возвращён при выплате долга. Об этом сообщает «Российская газета».

Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения, — пояснил председатель правления Ассоциации юристов...