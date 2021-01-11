Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву

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Якутский шаман Александр Габышев заявил, что в марте вновь отправится в поход, конечной точкой которого должна стать Москва.

Мужчина пообещал в этот раз путешествовать верхом на белом коне.

Пройду по земле предков, через вилюйские улусы. Земля предков придаст мне сил. Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые сюда ко мне приедут. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд. Когда дойду до Иркутска и соединюсь с основным отрядом, мы продолжим путь вместе, — цитирует шамана «МК в Бурятии».

Далее группа должна пройти через Сибирь и Урал. Габышев подчеркнул, что обязательно посетит Алтай. По его словам, «это место силы всей России». При этом шаман, описывая свой маршрут, не упомянул Бурятию — регион, которому он частично обязан своей известностью.

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать дьявола» из президента РФ Владимира Путина. Шаман прошёл через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. Габышева направили на принудительное лечение, на что он жаловался в ЕСПЧ. 21 июля 2020 года шамана выписали из психиатрического диспансера, передавал NEWS.ru.