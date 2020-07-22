Якутского «шамана» Габышева выписали из психиатрического диспансера

https://static.news.ru/photo/f61287a6-cbd9-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: aleksandr_shamanofficial/instagram

Повторная медкомиссия пришла к выводу, что нет нужды в принудительном содержании якутского «шамана» Александра Габышева в психиатрической больнице, сообщил юрист правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексей Прянишников.

После проведённой 21 июля психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера Александр Габышев выписан из диспансера, — цитирует правозащитника ТАСС.

12 мая Габышев принудительно был госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, в 2019 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Весной 2019 года он пешком отправился в Москву «изгонять Путина».

Как писал NEWS.ru ранее, 6 июня суд изучил видеозаписи задержания «шамана» в Якутске и признал законной принудительную госпитализацию в психоневрологический диспансер.