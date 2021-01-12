Адвокат прокомментировала намерение Габышева возобновить поход в столицу

https://static.news.ru/photo/5a4e5012-54cc-11eb-aa05-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: vk.com/tengri_shaman

Адвокат якутского шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева оценила его намерение отправиться в новый поход на Москву. По её словам, он может беспрепятственно перемещаться по территории всей страны.

С точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране. Меры пресечения в отношении Габышева нет, — сказала адвокат РИА Новости.

Она добавила, что занимается только оказанием шаману юридической помощи. Своими планами Габышев с ней не делился.

Летом 2019 года шаман отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать дьявола» из президента РФ Владимира Путина. Он прошёл через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. Габышева направили на принудительное лечение в психдиспансер, но в июле 2020 года он был выписан оттуда после жалоб в ЕСПЧ.

Как писал NEWS.ru, Габышев планирует отправиться в новый поход в марте 2021 года. На этот раз он отправится в столицу на белом коне и в сопровождении отряда добровольцев. Маршрут будет проходить через Иркутск, Алтай и Урал.