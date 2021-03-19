Собиравшийся в поход на Москву якутский шаман признан невменяемым

https://static.news.ru/photo/e64f88f8-dc30-11e9-81d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: instagram.com

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым и особо опасным. Сторона защиты просит провести повторную экспертизу. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.

Экспертиза была назначена Габышеву после того, как в январе во время принудительной госпитализации шаман ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следствие возбудило уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Экспертизу проводили специалисты Якутского психоневрологического диспансера. Якутский городской суд поддержал иск заведения о принудительном лечении Габышева. Решение оставил в силе и Верховный суд Якутии.

Как отмечает адвокат Тимофеева, согласной проведённой экспертизе, Габышев не осознавал фактический характер своих действий и потому представляет особую социальную опасность и нуждается в принудительном лечении.

Не осознавал, это значит невменяем. С выводами экспертизы защита не согласна, заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении, — рассказала Тимофеева.

По её словам, ходатайство должны рассмотреть по закону в течение трёх дней.

Адвокат рассказала, что Габышев выглядит заторможено, говорит тихо и мало. При этом, согласно выводам судмедэкспертов, его нападение не причинило вреда здоровью сотрудника Росгвардии. При этом у самого Габышева на голове имеется ушибленная травма и то, как она образовалась, не установлено, однако экспертиза исключает возможность её получения падением с высоты собственного роста, говорит Тимофеева.

Сам Александр говорит, что надеялся, что признают вменяемым, так как считает себя психически здоровым, помнит все обстоятельства задержания, он защищался, так как сотрудники взломали дверь и ворвались к нему домой, чтобы увезти его насильно в психдиспансер, — говорит защитник.

В январе Александр Габышев сообщил о планах очередного похода на Москву. Он намеревался направиться из Якутска на белом коне в марте, а его сторонники — на технических средствах. Предполагалось, что в Иркутске к ним присоединится основной отряд добровольцев, после чего они выйдут к Алтаю, оттуда дойдут до Урала и отправятся на Москву. Ольга Тимофеева сказала, что её подзащитный имел право свободно перемещаться по стране и в свои планы он её не посвящал. Об этом писал NEWS.ru.

Ранее Габышев доставлялся в психиатрический диспансер в мае 2020 года, после чего суд признал принудительную госпитализацию законной. Мужчину выписали в июле по решению врачебной комиссии.

В январе полиция вновь увезла шамана в психдиспансер.