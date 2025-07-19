Хлопчатник — чудо-многолетник! Растим дома удивительные коробочки хлопка! Хлопчатник (Gossypium) — необычное декоративное растение из семейства Мальвовые, которое можно вырастить в домашних условиях. Его главная изюминка — пушистые семенные коробочки, раскрывающиеся белоснежными хлопковыми волокнами.

Особенности растения

Формирует ветвистый куст до 1–1,5 м с крупными пальчатыми листьями.

Цветет нежно-желтыми цветами, напоминающими гибискус.

Плоды — округлые коробочки, которые при созревании «взрываются» хлопком.

Секреты выращивания. Посев: семена высевают в январе — феврале в рыхлый грунт при +20–25 °C с досветкой. Освещение: яркое солнце (южные окна или теплица). Полив: регулярный, без застоя воды. Летом — опрыскивания для защиты от паутинного клеща. Подкормки: раз в неделю комплексным удобрением. Пересадка: по мере роста переваливают в горшки большего объема.

Хлопчатник теплолюбив (+20–30 °C) и не переносит сквозняков. Для плодоношения ему нужно 5–6 месяцев тепла, поэтому в средней полосе лучше выращивать его в оранжерее или на застекленном балконе.

Интересный факт: из семян некоторых видов получают хлопковое масло, а волокна используют в текстильной промышленности.

Попробуйте вырастить этот экзот — и ваш дом украсят не только цветы, но и «урожай» пушистых коробочек!

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