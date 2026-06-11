7 цветов для посадки после 10 июня: взойдут за неделю и зацветут уже в июле-августе

7 цветов для посадки после 10 июня: взойдут за неделю и зацветут уже в июле-августе

Многие садоводы ошибочно полагают, что после 10 июня сажать цветы уже поздно, но на самом деле это самое время для теплолюбивых культур.

Из более необычных вариантов обратите внимание на портулак, который любит солнце, спокойно переносит жару и цветет до заморозков, а также брахикому, внешне похожую на миниатюрные ромашки.

Абсолютный лидер для июньского посева — бархатцы: их крупные семена всходят за 5–7 дней, а через два месяца кусты уже покрываются махровыми шапками желтого, оранжевого и красного цвета, цветущими до самых заморозков.

Цинния тоже неприхотлива: всходы появляются через 5–7 дней, а цветение начинается уже через полтора месяца. Настурция боится даже легких заморозков, поэтому июньская посадка — самый логичный выбор.

Фото: D-NEWS.ru

Космею можно просто рассыпать по влажной почве — ее ажурные кусты, усыпанные ромашками белого, розового и малинового цвета, зацветут к середине июля и простоят до октября. Календула прорастет даже при минимальном участии садовода и зацветет через полтора месяца.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето в любом регионе России, зимует без укрытия.