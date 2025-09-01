Хит к чаю! Нежное творожное печенье «Ушки» — просто, вкусно и по-домашнему!

Это печенье — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без лишних хлопот! Нежная творожная основа тает во рту, а золотистая корочка дарит неповторимое ощущение домашнего уюта. Идеальный вариант к чаю, молоку или кофе для внезапных гостей или семейного вечера.

Для приготовления вам понадобится 250 граммов творога, 150 граммов сливочного масла, 200 граммов муки, 100 граммов сахара, щепотка соли и ванильный сахар по вкусу. Размягченное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавьте творог и тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте муку с солью и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Вырежьте фигурки формочками или обычным стаканом. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до легкого румянца. Дайте печенью полностью остыть на решетке — так оно сохранит свою хрупкую текстуру. Это печенье можно посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью, но оно прекрасно и в своем простом виде. Его нежный вкус и воздушная текстура никого не оставят равнодушным!

