День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:06

Хит к чаю! Нежное творожное печенье «Ушки» — просто, вкусно и по-домашнему!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без лишних хлопот! Нежная творожная основа тает во рту, а золотистая корочка дарит неповторимое ощущение домашнего уюта. Идеальный вариант к чаю, молоку или кофе для внезапных гостей или семейного вечера.

Для приготовления вам понадобится 250 граммов творога, 150 граммов сливочного масла, 200 граммов муки, 100 граммов сахара, щепотка соли и ванильный сахар по вкусу. Размягченное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавьте творог и тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте муку с солью и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Вырежьте фигурки формочками или обычным стаканом. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до легкого румянца. Дайте печенью полностью остыть на решетке — так оно сохранит свою хрупкую текстуру. Это печенье можно посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью, но оно прекрасно и в своем простом виде. Его нежный вкус и воздушная текстура никого не оставят равнодушным!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

печенье
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.