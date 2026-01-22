Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:56

Хачапури из пачки творога: сырный бортик, желток и простота приготовления

Давно искала вариант хачапури, чтобы и вкусно, и без лишней тяжести — и вот он, мой любимый рецепт. Беру обычную пачку творога, немного сыра — и получается настоящее хачапури с тягучей начинкой и сырным бортиком. Готовится просто, выглядит эффектно, а съедается мгновенно даже теми, кто к ПП относится скептически. Тесто здесь творожное — мягкое, податливое и совсем не «резиновое». А бортики с запечённым сыром делают блюдо похожим на классическое грузинское хачапури, только легче и полезнее.

Ингредиенты: творог 5% — 300 г (в тесто) и 60 г (в начинку), яйца — 2 шт. (белки и желтки отдельно), рисовая мука — 60 г, лёгкий твёрдый сыр — 50 г и ещё 30 г для бортиков, творожный сыр — 20 г, соль — щепотка, разрыхлитель — ½ ч. л.

Как готовлю: творог для теста разминаю с белками, добавляю соль, муку и разрыхлитель. Замешиваю мягкое тесто и формирую на коврике или пергаменте овальную «лодочку», помогая себе влажными руками. Сыр для бортиков нарезаю брусочками и аккуратно закатываю в края теста. Середину слегка приминаю вилкой. Выпекаю при 180 °C около 15 минут. Затем смешиваю творог, тёртый сыр и творожный сыр, выкладываю начинку в середину, отправляю в духовку ещё на 10 минут. В конце делаю углубление, добавляю желток и допекаю 1–2 минуты.

Ранее мы делились рецептом шоколадных кексов за полчаса. Магазинные десерты больше не покупаю.

К борщу или на полдник: творожные булочки с зеленым лучком. Теплые, душистые, исчезают за минуту
К борщу или на полдник: творожные булочки с зеленым лучком. Теплые, душистые, исчезают за минуту
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Беру 100 г сыра и яйцо: вкуснейшие бублики — в них можно упаковать любую начинку
Беру 100 г сыра и яйцо: вкуснейшие бублики — в них можно упаковать любую начинку
Слоеный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинское хачапури по-аджарски. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Слоеный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинское хачапури по-аджарски. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Пачка бекона и помидор: вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус
Пачка бекона и помидор: вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус
