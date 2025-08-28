День знаний — 2025
Густое повидло из яблок — как мармелад! Самый лучший рецепт августа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это повидло — настоящая магия превращения простых яблок в изысканный десерт с текстурой нежного мармелада. Оно идеально держит форму, не растекается и становится прекрасной начинкой для выпечки или самостоятельным угощением к чаю. Готовится долго, но результат того стоит!

Для приготовления вам понадобятся два килограмма уже очищенных от кожуры и сердцевины яблок и полтора килограмма сахарного песка. Если ваши яблоки сладкие, добавьте сок половинки лимона или чайную ложку лимонной кислоты для баланса вкуса.

Яблоки нарежьте некрупными дольками, сложите в кастрюлю с толстым дном и влейте чуть-чуть воды, буквально 100 миллилитров, чтобы они не пригорели в начале приготовления. Тушите под крышкой на медленном огне до полного размягчения. Затем протрите горячую массу через сито, чтобы получить однородное пюре без комочков. Влейте яблочное пюре обратно в кастрюлю, всыпьте весь сахар и варите на самом маленьком огне, постоянно помешивая деревянной лопаткой, чтобы не пригорело. Процесс уваривания займет около полутора-двух часов. Готовность проверяйте по капле на блюдце: если она не растекается, а держит форму — повидло готово. Горячий десерт разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

повидло
рецепты
яблоки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
