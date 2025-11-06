Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:30

Гусь и утка выходят жесткими как сапог? Как запечь идеальное мясо к Новому году — все секреты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гусь и утка выходят жесткими как сапог? Как запечь идеальное мясо к Новому году? Рассказываем все секреты. Многие сталкиваются с проблемой: долгожданное блюдо из гуся или утки оказывается сухим и жестким. Причина чаще всего одна — недостаточное время запекания. Без соблюдения технологии птица останется жесткой и безвкусной.

Первое правило успеха — выбор качественного мяса молодых животных. Второе — предварительная подготовка: натираем тушку солью, специями и даем постоять в холодильнике много часов, лучше ночь. Добавьте чеснок, розмарин, ягоды можжевельника для аромата. Также можно замочить тушку на ночь в подсоленной воде со специями.

Самое важное — длительность запекания. Начните с температуры 220 °С на 20 минут, затем снизьте до 160–180 °С и запекайте под фольгой 3–4 часа в зависимости от веса тушки. Только в конце снимите фольгу, чтобы образовалась красивая золотистая корочка. Время от времени поливайте птицу собственным соком или специально приготовленным бульоном.

Следуя этим советам, вы обеспечите своему блюду нежность, сочность и неповторимый аромат. Новый год достоин идеальных блюд, и наша инструкция поможет воплотить мечту в реальность.

Ранее мы готовили идеальный салат на Новый год — простой и вкусный. Точно займет место на столе наравне с оливье и шубой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
