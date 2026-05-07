День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 07:00

Грядки не голые, а в шубе: посеяла горчицу — и земля стала как пух, без затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Осенью многие оставляют грядки пустыми, считая, что земля «отдохнет сама». Но есть простой прием, который за пару месяцев заметно улучшает почву без лишних трат — посев сидератов.

Самый удобный вариант — белая горчица. Она быстро всходит, закрывает землю плотным ковром и не дает сорнякам шанса. Корни работают глубже, чем кажется: обеззараживают грунт и помогают после лука и чеснока.

Если нужно ускорить результат, выручит фацелия — растет буквально на глазах и легко перегнивает, превращаясь в мягкую органику. Бобовые (вика, горох, клевер) насыщают почву азотом, а овес или рожь рыхлят плотные слои и защищают грядки зимой.

Важно не тянуть до семян: скашивайте в бутонизации. Зелень можно заделать в землю, пустить в компост или оставить как мульчу. Смеси, вроде вико-овсяной, работают еще мощнее. Весной почва будет темной, рассыпчатой и «живой» — разница чувствуется сразу.

Муравьи на огороде способны доставить массу хлопот: они не только портят посадки, подкапывая корни, но и разводят тлю — главного врага молодых побегов, из-за чего растения слабеют и гибнут.

Проверено редакцией
Общество
советы
огороды
дачи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.