Грядки не голые, а в шубе: посеяла горчицу — и земля стала как пух, без затрат

Грядки не голые, а в шубе: посеяла горчицу — и земля стала как пух, без затрат

Осенью многие оставляют грядки пустыми, считая, что земля «отдохнет сама». Но есть простой прием, который за пару месяцев заметно улучшает почву без лишних трат — посев сидератов.

Самый удобный вариант — белая горчица. Она быстро всходит, закрывает землю плотным ковром и не дает сорнякам шанса. Корни работают глубже, чем кажется: обеззараживают грунт и помогают после лука и чеснока.

Если нужно ускорить результат, выручит фацелия — растет буквально на глазах и легко перегнивает, превращаясь в мягкую органику. Бобовые (вика, горох, клевер) насыщают почву азотом, а овес или рожь рыхлят плотные слои и защищают грядки зимой.

Важно не тянуть до семян: скашивайте в бутонизации. Зелень можно заделать в землю, пустить в компост или оставить как мульчу. Смеси, вроде вико-овсяной, работают еще мощнее. Весной почва будет темной, рассыпчатой и «живой» — разница чувствуется сразу.

Муравьи на огороде способны доставить массу хлопот: они не только портят посадки, подкапывая корни, но и разводят тлю — главного врага молодых побегов, из-за чего растения слабеют и гибнут.