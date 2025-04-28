Грузинский повар шедеврально приготовил свеклу! Теперь этот салат любимый

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинский повар шедеврально приготовил свеклу! Теперь этот салат любимый у всей семьи. Этот яркий салат с кавказским характером сочетает сладость запечённой свеклы, пикантность маринованного лука и аромат свежей зелени. Идеальная закуска к мясным блюдам или самостоятельный витаминный перекус!

Ингредиенты

Свекла — 2 шт. (крупные)

Красный лук — 1 шт

Грецкие орехи — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень (кинза, укроп, петрушка) — пучок

Оливковое масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Специи: соль, перец, паприка, хмели-сунели — по вкусу

Приготовление

1. Запекаем свеклу. Неочищенную свеклу заверните в фольгу.Запекайте при 190 °C 1,5 часа до мягкости. Остудите и нарежьте кубиками.

2. Маринуем лук. Тонкие полукольца лука залейте смесью лимонного сока (1 ст. л.), щепотки соли и сахара. Оставьте на 1 час.

3. Собираем салат. Смешайте свеклу с отжатым луком. Добавьте толчёные орехи, рубленую зелень и чеснок. Заправьте смесью оливкового масла, оставшегося лимонного сока и специй. Подавайте с лавашем или сыром сулугуни.

Ранее мы делились рецептом обалденной закуски из свеклы с сыром.