Грузинский повар шедеврально приготовил свеклу! Теперь этот салат любимый у всей семьи. Этот яркий салат с кавказским характером сочетает сладость запечённой свеклы, пикантность маринованного лука и аромат свежей зелени. Идеальная закуска к мясным блюдам или самостоятельный витаминный перекус!
Ингредиенты
- Свекла — 2 шт. (крупные)
- Красный лук — 1 шт
- Грецкие орехи — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень (кинза, укроп, петрушка) — пучок
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Специи: соль, перец, паприка, хмели-сунели — по вкусу
Приготовление
1. Запекаем свеклу. Неочищенную свеклу заверните в фольгу.Запекайте при 190 °C 1,5 часа до мягкости. Остудите и нарежьте кубиками.
2. Маринуем лук. Тонкие полукольца лука залейте смесью лимонного сока (1 ст. л.), щепотки соли и сахара. Оставьте на 1 час.
3. Собираем салат. Смешайте свеклу с отжатым луком. Добавьте толчёные орехи, рубленую зелень и чеснок. Заправьте смесью оливкового масла, оставшегося лимонного сока и специй. Подавайте с лавашем или сыром сулугуни.
Ранее мы делились рецептом обалденной закуски из свеклы с сыром.