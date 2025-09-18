Грушевый пирог с корицей: осенний десерт, который пахнет уютом

Грушевый пирог с корицей и орехами — это воплощение осеннего уюта и тепла в десерте. Нежная текстура груш идеально сочетается с ароматом корицы и хрустящими орехами, создавая гармоничный вкус. Этот пирог станет прекрасным дополнением к вечернему чаепитию и наполнит дом незабываемым ароматом.

Для приготовления теста необходимо смешать 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, щепотку соли и 1 яйцо. Замесить тесто и убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки 3–4 спелые груши очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Добавить 50 г измельченных грецких орехов, 1 чайную ложку молотой корицы и 2 столовые ложки меда. Форму для выпечки смазать маслом, выложить тесто, сформировав бортики. Равномерно распределить грушевую начинку. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Готовому пирогу дать остыть перед подачей. Сочетание мягких груш, хрустящих орехов и согревающей корицы создает неповторимый осенний вкус, который понравится и взрослым, и детям.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.