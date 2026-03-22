22 марта 2026 в 13:31

Грудка больше не будет сухой: без соусов и прочих заморочек делаю из филе рулетики — они сочатся

Фото: D-NEWS.ru
Без соусов и прочих заморочек делаю из филе рулетики — это гениальный способ забыть о сухой куриной грудке навсегда. Рулетики получаются невероятно нежными, ароматными и сочатся при надрезании.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 200 г бекона (нарезанного тонкими ломтиками), соль, перец, паприка, чеснок сушеный, деревянные шпажки.

Рецепт: куриные грудки нарежьте на тонкие пластины вдоль волокон и слегка отбейте, посолите, поперчите, посыпьте паприкой и чесноком. На рабочей поверхности разложите ломтики бекона в ряд внахлест так, чтобы получился прямоугольник. Сверху на бекон выложите куриные пластины в один слой. Плотно сверните все в рулет.

Нарежьте рулет на небольшие кусочки шириной 2-3 см. Наденьте по 3-4 кусочка на каждую шпажку, располагая их срезами вверх. Выложите шпажки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до золотистой корочки. С этим рецептом куриная грудка больше не будет сухой.

Проверено редакцией
курица
рецепты
рулетики
ужины
Дарья Иванова
