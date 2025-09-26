Грибную икру закрываю каждый год — зимой с картошкой улетает на ура

Грибная икра представляет собой универсальную заготовку на зиму, которая сочетает насыщенный лесной аромат и нежную текстуру. Это блюдо становится идеальной добавкой к картофелю, кашам и мясу в холодное время года. Простота приготовления и длительный срок хранения делают эту закуску популярной среди любителей домашних заготовок.

Для приготовления потребуется: 1 кг свежих грибов (подойдут любые лесные или шампиньоны), 2 крупные луковицы, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 100 мл растительного масла, 1 столовая ложка уксуса, соль и перец по вкусу. Грибы тщательно очищают, отваривают в подсоленной воде 20 минут и откидывают на дуршлаг. Лук и морковь нарезают мелкими кубиками и пассеруют на растительном масле до мягкости. Грибы пропускают через мясорубку или измельчают в блендере, смешивают с овощами и тушат на медленном огне 40 минут. Добавляют измельченный чеснок, уксус, соль и перец, прогревают еще 5 минут. Горячую икру раскладывают по стерильным банкам и закатывают. Секрет успеха заключается в длительном тушении — это позволяет раскрыться всем ароматам и добиться нужной консистенции. Хранят заготовку в прохладном темном месте до года.

