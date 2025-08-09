Гречка с курицей под сырной корочкой – сытное блюдо с грузинским акцентом! Этот рецепт – идеальное решение для ужина: сочная курица, ароматная гречка и хрустящая сырная шапка. Все ингредиенты запекаются вместе, создавая гармоничный вкус, где крупа пропитывается мясными соками, а специи придают пикантность.
Ингредиенты
- Куриная грудка – 2 шт.
- Гречневая крупа – 200 г
- Сметана – 200 мл
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Сыр твёрдый – 100 г
- Хмели-сунели – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Вода – 300 мл
Приготовление
- Гречку тщательно промываем, выкладываем на противень, смазанный маслом. Сверху равномерно распределяем мелко нарезанный лук и чеснок. Куриную грудку нарезаем кубиками 2×2 см, выкладываем следующим слоем. Посыпаем хмели-сунели и слегка солим.
- Смазываем курицу сметаной, аккуратно вливаем горячую подсоленную воду (она должна покрывать гречку на 1 см). Сыр натираем на крупной тёрке и обильно посыпаем поверхность.
- Запекаем. Духовка, разогретая до 180°C, 50-60 минут до золотистой корочки.
