Гречка с курицей под сырной корочкой! Сытное блюдо с грузинским акцентом

Гречка с курицей под сырной корочкой – сытное блюдо с грузинским акцентом! Этот рецепт – идеальное решение для ужина: сочная курица, ароматная гречка и хрустящая сырная шапка. Все ингредиенты запекаются вместе, создавая гармоничный вкус, где крупа пропитывается мясными соками, а специи придают пикантность.

Ингредиенты

Куриная грудка – 2 шт.

Гречневая крупа – 200 г

Сметана – 200 мл

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Сыр твёрдый – 100 г

Хмели-сунели – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Вода – 300 мл

Приготовление

Гречку тщательно промываем, выкладываем на противень, смазанный маслом. Сверху равномерно распределяем мелко нарезанный лук и чеснок. Куриную грудку нарезаем кубиками 2×2 см, выкладываем следующим слоем. Посыпаем хмели-сунели и слегка солим. Смазываем курицу сметаной, аккуратно вливаем горячую подсоленную воду (она должна покрывать гречку на 1 см). Сыр натираем на крупной тёрке и обильно посыпаем поверхность. Запекаем. Духовка, разогретая до 180°C, 50-60 минут до золотистой корочки.

