09 августа 2025 в 13:00

Гречка с курицей под сырной корочкой! Сытное блюдо с грузинским акцентом

Гречка с курицей под сырной корочкой – сытное блюдо с грузинским акцентом! Этот рецепт – идеальное решение для ужина: сочная курица, ароматная гречка и хрустящая сырная шапка. Все ингредиенты запекаются вместе, создавая гармоничный вкус, где крупа пропитывается мясными соками, а специи придают пикантность.

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 2 шт.
  • Гречневая крупа – 200 г
  • Сметана – 200 мл
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Сыр твёрдый – 100 г
  • Хмели-сунели – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Вода – 300 мл

Приготовление

  1. Гречку тщательно промываем, выкладываем на противень, смазанный маслом. Сверху равномерно распределяем мелко нарезанный лук и чеснок. Куриную грудку нарезаем кубиками 2×2 см, выкладываем следующим слоем. Посыпаем хмели-сунели и слегка солим.
  2. Смазываем курицу сметаной, аккуратно вливаем горячую подсоленную воду (она должна покрывать гречку на 1 см). Сыр натираем на крупной тёрке и обильно посыпаем поверхность.
  3. Запекаем. Духовка, разогретая до 180°C, 50-60 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом вкусной гречки! По этому рецепту она улетает на ура.

гречка
курицы
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
