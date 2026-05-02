Гречка не как в столовке, а вау: закинула все в сковороду — и вышло сочнее плова

Обычная гречка может удивить, если готовить ее не отдельно, а сразу с мясом и овощами. Крупа впитывает все соки, остается рассыпчатой и при этом получается насыщенной по вкусу. А немного сливок в конце делают блюдо мягче и ароматнее.

Ингредиенты:

гречневая крупа — 150 г;

куриное филе — 300 г;

шампиньоны — 150 г;

морковь — 100 г;

сливки 10% — 50 мл;

масло растительное — 30–45 мл;

соль — 0,75 ч. л.;

приправа для курицы — 1 ч. л.;

укроп — для подачи.

Приготовление

Грибы нарежьте и обжарьте до легкой румяности. Добавьте куриное филе кусочками, готовьте пару минут, затем всыпьте морковь и тушите до мягкости. Промытую гречку выложите в сковороду, перемешайте, чтобы она пропиталась соками. Влейте сливки и воду, доведите до кипения, убавьте огонь и готовьте под крышкой около 10–12 минут. Когда жидкость впитается, дайте блюду постоять еще немного. Перед подачей посыпьте укропом — получается сочная, ароматная гречка, которую не нужно дополнять подливой.

