Греческий пирог из слоеного теста с фаршем — сытно, ароматно и очень по-домашнему. Запоминающаяся начинка и простой рецепт

Греческий пирог — отличный вариант, когда хочется приготовить что-то эффектное, но без лишней возни. Хрустящее слоеное тесто, сочная мясная начинка и сразу два вида сыра делают вкус насыщенным и запоминающимся. Такой пирог хорош и для семейного ужина, и для гостей — исчезает со стола одним из первых.

Ингредиенты: слоеное тесто — 1 кг, фарш — 300 г, твердый сыр — 300 г, брынза — 300 г, сметана — 1 ст. л., яйца — 2 шт., лук — 2 шт., укроп и петрушка — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Фарш обжаривают на растительном масле до изменения цвета. Лук мелко нарезают и отдельно обжаривают до золотистости. В глубокой миске соединяют фарш, лук, тертый твердый сыр и измельченную брынзу. Добавляют яйца, мелко нарезанную зелень и сметану, тщательно перемешивают до однородной массы. Слоеное тесто слегка раскатывают. Половину выкладывают на противень, смазанный маслом, равномерно распределяют начинку и накрывают второй половиной теста. Края хорошо защипывают, верх пирога накалывают вилкой и смазывают взбитым яйцом. Выпекают пирог в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной, хрустящей корочки.

