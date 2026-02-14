Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 16:02

Греческий пирог из слоеного теста с фаршем — сытно, ароматно и очень по-домашнему. Запоминающаяся начинка и простой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Греческий пирог — отличный вариант, когда хочется приготовить что-то эффектное, но без лишней возни. Хрустящее слоеное тесто, сочная мясная начинка и сразу два вида сыра делают вкус насыщенным и запоминающимся. Такой пирог хорош и для семейного ужина, и для гостей — исчезает со стола одним из первых.

Ингредиенты: слоеное тесто — 1 кг, фарш — 300 г, твердый сыр — 300 г, брынза — 300 г, сметана — 1 ст. л., яйца — 2 шт., лук — 2 шт., укроп и петрушка — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Фарш обжаривают на растительном масле до изменения цвета. Лук мелко нарезают и отдельно обжаривают до золотистости. В глубокой миске соединяют фарш, лук, тертый твердый сыр и измельченную брынзу. Добавляют яйца, мелко нарезанную зелень и сметану, тщательно перемешивают до однородной массы. Слоеное тесто слегка раскатывают. Половину выкладывают на противень, смазанный маслом, равномерно распределяют начинку и накрывают второй половиной теста. Края хорошо защипывают, верх пирога накалывают вилкой и смазывают взбитым яйцом. Выпекают пирог в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной, хрустящей корочки.

Ранее мы делились быстрым рецептом лепешки из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим, и вес тает.

Проверено редакцией
Читайте также
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Общество
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом
Общество
Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом
Превращаю замороженное масло и яблоки в кулинарный триумф — готовлю пирог «Людовик» и срываю овации
Общество
Превращаю замороженное масло и яблоки в кулинарный триумф — готовлю пирог «Людовик» и срываю овации
Это песочное кольцо с хрустящим арахисом стало хитом на моей кухне — рецепт простого, но гениального десерта
Общество
Это песочное кольцо с хрустящим арахисом стало хитом на моей кухне — рецепт простого, но гениального десерта
Фарш, лук и тесто на кефире — леплю лепешки и отправляю на сковороду. Сытный ужин за 20 минут
Общество
Фарш, лук и тесто на кефире — леплю лепешки и отправляю на сковороду. Сытный ужин за 20 минут
пироги
тесто
фарш
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец выжил после 40-минутной остановки сердца
«Калашникову» вернули 17 млн рублей по громкому уголовному делу
«Не благоволили»: Авербух оценил выступление Гуменника на ОИ
Мать с ребенком чудом выжили после падения в лифте
«На 7 тыс. км»: Мелони «оставила» своих союзников в Мюнхене
В Британии назвали число колумбийских наемников в ВСУ
ИИ против ВСУ и провал операции под Сумами: новости СВО на вечер 14 февраля
Поисковики оценили возможность девушки уйти пешком с Валаама
Самолет Ан-72 не справился с посадкой в Красноярском крае
Орбан ответил Зеленскому, нагрубившему ему на Мюнхенской конференции
Обрушение в больнице под Тамбовом 14 февраля: что произошло, сколько жертв
«Бред больного»: Захарову возмутили слова Зеленского
Минобороны предложило засчитывать день на СВО за три дня работы
Жители Анапы простились с охранником, погибшим при стрельбе в техникуме
В руководстве ЗАЭС назвали условие запуска станции
Орбан предрек век унижения Европы
Политолог озвучил возможный сценарий украинского конфликта
Легендарный поезд из «Гарри Поттера» может исчезнуть
В Европе сочли, что речь Рубио в Мюнхене предназначена не для них
Больной житель Киева не пережил задержания полицией
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.