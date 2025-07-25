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25 июля 2025 в 10:30

Греческий хтипити с фетой и перцами! Нежная закуска, напоминающая дип-соус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческий хтипити с фетой и перцами! Нежная закуска, напоминающая дип-соус! Обычно её готовят с перцем чили средней остроты. В этом рецепте используется фета и запечённый сладкий красный перец, а чили добавляют по желанию для пикантности.

Продукты

  • Перец болгарский красный — 420 г
  • Сыр фета — 350 г
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Перец чили свежий — 1 шт.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте перцы, обсушите и выложите на противень. Запекайте 45–60 минут до готовности. Переложите горячие перцы в пакет и закройте, оставьте до полного остывания. Аккуратно чистите перцы от плёнок и семян.
  2. Измельчите мякоть перцев в пюре в блендере. Разомните фету вилкой в миске. Добавьте к сыру перцовое пюре, масло и чёрный перец. Тщательно перемешайте до однородности. Подавайте сразу или храните в холодильнике не более суток.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.

закуска
перцы
сыр
бутерброды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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