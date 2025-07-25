Греческий хтипити с фетой и перцами! Нежная закуска, напоминающая дип-соус! Обычно её готовят с перцем чили средней остроты. В этом рецепте используется фета и запечённый сладкий красный перец, а чили добавляют по желанию для пикантности.

Продукты

Перец болгарский красный — 420 г

Сыр фета — 350 г

Масло растительное — 2 ст. ложки

Перец чёрный молотый — по вкусу

Перец чили свежий — 1 шт.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте перцы, обсушите и выложите на противень. Запекайте 45–60 минут до готовности. Переложите горячие перцы в пакет и закройте, оставьте до полного остывания. Аккуратно чистите перцы от плёнок и семян. Измельчите мякоть перцев в пюре в блендере. Разомните фету вилкой в миске. Добавьте к сыру перцовое пюре, масло и чёрный перец. Тщательно перемешайте до однородности. Подавайте сразу или храните в холодильнике не более суток.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.