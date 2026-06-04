Рассада перца больше не будет сидеть в земле неделями — простой секрет дачников

Рассада перца больше не будет сидеть в земле неделями — простой секрет дачников

Семена перца часто заставляют дачников нервничать: посевы стоят неделями без единого ростка. Но есть простой способ, который помогает заметно ускорить всходы и получить крепкую рассаду намного раньше.

Главный секрет — правильно разбудить семена перед посадкой. Сначала их замачивают в теплой воде примерно на 3–4 часа. Затем ненадолго охлаждают и обрабатывают перекисью водорода — это помогает обеззаразить оболочку и насытить семена кислородом.

После обработки семена раскладывают на влажной салфетке, накрывают пленкой и оставляют в тепле. Уже через 1–2 дня появляются маленькие корешки. Главное — не допускать пересыхания ткани и не переливать воду.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и была удивлена, насколько быстрее появился перец. Она советует держать емкость с семенами поближе к батарее, но не ставить ее на горячую поверхность напрямую.

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