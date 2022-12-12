Граждане пожаловались на «Республику» из-за пропаганды ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московскую полицию поступила жалоба на книжный магазин «Республика», связанная с пропагандой ЛГБТ, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Заявка пришла в прошлый выходные. В письме, как утверждает канал, содержится жалоба на онлайн-маркет «Республики». Автор послания утверждает, что магазин на сайте распространяет материалы, пропагандирующие ЛГБТ-ценности.

По его убеждению, «интернет-магазин „Республика“ распространяет нетрадиционные сексуальные отношения». По обращению проводится проверка, предстоит выяснить, о каких именно книгах идет речь, — отмечает Telegram-канал.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Ранее стало известно, что онлайн- сервис электронных книг «Литрес» снимет с продажи издания, в которых подтвердится наличие ЛГБТ-пропаганды, сообщил в разговоре с журналистами директор департамента по развитию контента группы Евгений Селиванов. Он добавил, что представители ресурса уже обратились к издательствам и авторам с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Сотрудники компании, подчеркнул Селиванов, также самостоятельно проверяют книги на предмет риска, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Некоторые произведения уже сейчас недоступны для покупки.