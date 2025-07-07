Писательница Устинова призналась, как придумывает имена для персонажей Писательница Устинова берет имена для героев у корректоров и редакторов из книг

Автор детективных романов Татьяна Устинова призналась в беседе со «Страстями», что находит имена для персонажей своих детективных романов в списках корректоров, редакторов и других специалистов, указанных в конце книг. По ее словам, это милое дело и удобный способ поиска вдохновения.

Самый лучший способ придумать имя и фамилию. В книжках есть последняя страница, там всегда перечислены корректоры, редакторы, художники, оформители, они названы по именам. Оттуда подтибривать фамилии — милое дело, — объяснила писательница.

Устинова отметила, что этот метод работает благодаря тому, что книги всегда под рукой — от ванной комнаты до спальни.

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