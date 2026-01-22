Гратен из кабачков и картошки с хрустящим беконом — сытная запеканка полюбится всем

Я часто готовлю этот гратен, когда хочется чего-то уютного и простого, но чтобы ели с удовольствием все. Нежные овощи, сливочный соус, тянущийся сыр и поджаристый бекон делают свое дело: аромат стоит такой, что к духовке сбегаются все.

Ингредиенты: кабачки — 500 г, картофель — 400 г, сливки 20% — 200 мл, яйца — 2 шт., твердый сыр — 120 г, бекон — 100 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 1 ст. л., соль, черный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками, кабачки нарежьте так же. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите слоями: сначала картофель, слегка посолите, затем кабачки. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хруста. Яйца взбейте со сливками, добавьте мелко рубленый чеснок, перец и половину бекона. Залейте овощи соусом, сверху посыпьте тертым сыром и оставшимся беконом. Запекайте при 180 °C около 40–45 минут до румяной корочки. Перед подачей дайте гратену немного «отдохнуть» и посыпьте свежей зеленью.

