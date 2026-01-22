Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:20

Гратен из кабачков и картошки с хрустящим беконом — сытная запеканка полюбится всем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Я часто готовлю этот гратен, когда хочется чего-то уютного и простого, но чтобы ели с удовольствием все. Нежные овощи, сливочный соус, тянущийся сыр и поджаристый бекон делают свое дело: аромат стоит такой, что к духовке сбегаются все.

Ингредиенты: кабачки — 500 г, картофель — 400 г, сливки 20% — 200 мл, яйца — 2 шт., твердый сыр — 120 г, бекон — 100 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 1 ст. л., соль, черный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками, кабачки нарежьте так же. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите слоями: сначала картофель, слегка посолите, затем кабачки. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хруста. Яйца взбейте со сливками, добавьте мелко рубленый чеснок, перец и половину бекона. Залейте овощи соусом, сверху посыпьте тертым сыром и оставшимся беконом. Запекайте при 180 °C около 40–45 минут до румяной корочки. Перед подачей дайте гратену немного «отдохнуть» и посыпьте свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом турецкой кюфты вместо рагу. Проще простого — скатать шарики и отправить в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Натрите картофель и кабачок: запекаю в форме под сметанной заливкой — нежная запеканка для легкого вечера
Общество
Натрите картофель и кабачок: запекаю в форме под сметанной заливкой — нежная запеканка для легкого вечера
Одна картошка способна преобразить омлет до неузнаваемости: быстрый рецепт завтрака с яйцами
Общество
Одна картошка способна преобразить омлет до неузнаваемости: быстрый рецепт завтрака с яйцами
Томлёная грудинка в коньяке: и в мясную нарезку, и на бутерброды — магазинное мясо больше не захочется
Общество
Томлёная грудинка в коньяке: и в мясную нарезку, и на бутерброды — магазинное мясо больше не захочется
Картофель по-французски, от которого сходят с ума: домашний тартифлет с беконом и сыром
Общество
Картофель по-французски, от которого сходят с ума: домашний тартифлет с беконом и сыром
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
кабачки
картошка
простой рецепт
бекон
запеканка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего с четвертого этажа дочь уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница выиграла iPhone в автомате, но нашла в коробке совсем не смартфон
Генерал нашел причину новых серьезных повреждений на Чернобыльской АЭС
СК взялся за жалобы учеников Балашова на некачественное питание в школах
Стало известно, из-за чего мог обезуметь напавший на уборщицу лицеист
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.