27 января 2026 в 09:39

Готовлю волшебные блины: эластичное тесто без хлопот. Жарю — и они покрываются дырочками. Просто, быстро, безупречно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заваривание муки кипятком — старинный прием, который кардинально меняет свойства теста. Горячая вода «сваривает» его, делая более эластичным и прочным. В результате блины получаются нежными, но при этом их невозможно порвать.

В миску просеиваю 200 г пшеничной муки. Делаю в горке углубление.

В отдельной емкости или чайнике довожу до кипения примерно 250 мл воды. Крутым кипятком (около 200 мл) заливаю муку, активно и быстро размешивая венчиком. Получается густая, без единого комочка, заварная основа.

Даю этой массе немного остыть, 3-5 минут. Затем добавляю 300 мл молока комнатной температуры, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 2 ст. л. растительного масла.

Все тщательно взбиваю венчиком до состояния однородного, довольно жидкого теста, по консистенции напоминающего жирные сливки. Если тесто кажется густоватым, можно добавить еще немного молока или воды.

Сковороду хорошо разогреваю на среднем огне. Первый раз смазываю дно небольшим количеством масла (например, с помощью половинки картофелины, насаженной на вилку).

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым вращательным движением распределяю тонким слоем по всей поверхности. Жарю на среднем огне до тех пор, пока края не начнут слегка подсыхать и загибаться, а поверхность не станет матовой с узором из дырочек.

Аккуратно поддеваю лопаткой и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 20-30 секунд до легкой румяности. Готовые блины складываю стопкой.

Проверено редакцией
еда
рецепты
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
