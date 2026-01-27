Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом Женщину в Уфе будут судить за слежку за экс-сожителем через GPS

Жительница Уфы предстанет перед судом за организацию слежки за своим бывшим сожителем, сообщили в прокуратуре Советского района города. 54-летней женщине предъявлено обвинение в использовании GPS-устройств для контроля передвижений мужчины, а также в незаконном распространении его личной переписки.

Следствие полагает, что в период с августа 2024 года по февраль 2025 года женщина приобрела несколько GPS-трекеров. Затем она тайно установила эти устройства на автомобили мужчины. Таким образом она получила возможность отслеживать все его перемещения. Правоохранители также полагают, что с июля по сентябрь 2024 года обвиняемая получила несанкционированный доступ к мобильному телефону бывшего сожителя.

Из ревности она скопировала его личную переписку с другой женщиной и распространила эти материалы среди их общих знакомых. В отношении ревнивицы возбуждено уголовное дело. Свою вину она не признала.

Ранее частного детектива из Уфы оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию незаконной слежки. Мужчина установил GPS-трекер на автомобиль одного из местных жителей. С помощью устройства он вел сбор информации о частной и семейной жизни этого человека.