Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:19

Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом

Женщину в Уфе будут судить за слежку за экс-сожителем через GPS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Уфы предстанет перед судом за организацию слежки за своим бывшим сожителем, сообщили в прокуратуре Советского района города. 54-летней женщине предъявлено обвинение в использовании GPS-устройств для контроля передвижений мужчины, а также в незаконном распространении его личной переписки.

Следствие полагает, что в период с августа 2024 года по февраль 2025 года женщина приобрела несколько GPS-трекеров. Затем она тайно установила эти устройства на автомобили мужчины. Таким образом она получила возможность отслеживать все его перемещения. Правоохранители также полагают, что с июля по сентябрь 2024 года обвиняемая получила несанкционированный доступ к мобильному телефону бывшего сожителя.

Из ревности она скопировала его личную переписку с другой женщиной и распространила эти материалы среди их общих знакомых. В отношении ревнивицы возбуждено уголовное дело. Свою вину она не признала.

Ранее частного детектива из Уфы оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию незаконной слежки. Мужчина установил GPS-трекер на автомобиль одного из местных жителей. С помощью устройства он вел сбор информации о частной и семейной жизни этого человека.

слежка
суды
прокуратура
ревность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой устроил тусовку после жалоб
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.