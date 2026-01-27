Тонкие блины на молоке, которые не рвутся: секрет в тесте. Жарю к Масленице — получаются кружевные и эластичные!

Эти блины получаются настолько тонкими, что сквозь них просвечивает свет, но при этом они удивительно эластичны. Их можно сворачивать в трубочки, конвертики, начинять самой сочной начинкой — они сохранят форму и не размокнут.

В глубокой миске слегка взбалтываю вилкой 3 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Не нужно добиваться пены, просто смешать до однородности.

Постепенно тонкой струйкой и постоянно помешивая венчиком, вливаю в яичную смесь 500 мл молока комнатной температуры.

Просеиваю прямо в миску 200 г пшеничной муки высшего сорта. Тщательно размешиваю венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно быть как жидкая сметана.

Затем вливаю 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Масло в тесте — одна из страховок от прилипания. Даю тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы клейковина муки «разошлась».

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз смазываю дно небольшим количеством масла с помощью кисточки или кусочка сала на вилке.

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой.

Лопаткой аккуратно поддеваю блин и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой, можно смазывать каждый кусочком сливочного масла.

