Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:39

Тонкие блины на молоке, которые не рвутся: секрет в тесте. Жарю к Масленице — получаются кружевные и эластичные!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти блины получаются настолько тонкими, что сквозь них просвечивает свет, но при этом они удивительно эластичны. Их можно сворачивать в трубочки, конвертики, начинять самой сочной начинкой — они сохранят форму и не размокнут.

В глубокой миске слегка взбалтываю вилкой 3 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Не нужно добиваться пены, просто смешать до однородности.

Постепенно тонкой струйкой и постоянно помешивая венчиком, вливаю в яичную смесь 500 мл молока комнатной температуры.

Просеиваю прямо в миску 200 г пшеничной муки высшего сорта. Тщательно размешиваю венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно быть как жидкая сметана.

Затем вливаю 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Масло в тесте — одна из страховок от прилипания. Даю тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы клейковина муки «разошлась».

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз смазываю дно небольшим количеством масла с помощью кисточки или кусочка сала на вилке.

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой.

Лопаткой аккуратно поддеваю блин и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой, можно смазывать каждый кусочком сливочного масла.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое ДТП парализовало движение на Сущевском валу в центре Москвы
Движение по трассе М-11 временно перекрывали
Трое друзей пытались устроить теракт на железной дороге
В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 16 вагонов
Мошенники придумали новую схему с фальшивыми штрафами от ГИБДД
В России предложили делать сноски о вреде курения в школьной литературе
Стало известно о смерти экс-тренера сборной России по футболу
Что посмотреть в Шлиссельбурге: крепость Орешек и не только
Названа причина пожара в Балашихе, где погибли четыре человека
Появился жуткий снимок с места смертельного пожара в Балашихе
США закрыли вопрос выхода из состава ВОЗ
Диверсанты ВСУ попали под российский «Град» в зоне СВО
Цены на такси в Москве начали «кусаться»
Две школьницы выпали из окна многоэтажки в российском городе
В Литве нашли сеть из 5 тыс. «эльфов» для информационных войн
Российский аэропорт закрыли на несколько часов из-за погоды
Огромная змея едва не задушила монаха в азиатской стране
«Досадно»: в Белом доме узнали о своем требовании к Киеву по территориям
Названы главные ошибки россиян, мешающие «подкачаться к лету»
Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном хостеле
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.