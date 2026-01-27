Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:00

Гороховый суп как в ресторане: секреты шеф‑поваров для домашнего стола

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Знакомый с детства гороховый суп может заиграть новыми вкусовыми оттенками — достаточно добавить пару неожиданных ингредиентов и воспользоваться профессиональными хитростями. Эти приёмы не усложнят готовку, но превратят будничное блюдо в кулинарный шедевр, от которого домашние будут в полном восторге.

Чтобы горох разварился быстрее и приобрёл кремовую текстуру, добавьте в кастрюлю четверть чайной ложки пищевой соды — замачивать зёрна не придётся. Для насыщенного бульона можно взять не только свиные рёбра, но и копчёную индейку или куриные окорочка — они придадут приятный дымный оттенок. А если хочется пикантности, подойдёт сыровяленая колбаса: её жир растворится в бульоне и сделает вкус более многогранным.

Для глубины аромата используйте не только лавровый лист и чёрный перец горошком, но и куркуму с чабером. За 5–7 минут до готовности можно добавить щепотку асафетиды или корейскую смесь карри — получится необычно и вкусно. Перед подачей положите в тарелку столовую ложку сливочного масла: оно смягчит зернистость гороха и объединит все вкусы. А чтобы освежить блюдо, влейте столовую ложку лимонного сока или бальзамического крема — кислотные ноты оттенит жирность бульона и сделают вкус сложнее.

Ранее сообщалось: если хотите приготовить курицу так, чтобы мясо было невероятно сочным и буквально таяло, тогда цыпленок табака по-грузински — ваш идеальный вариант. Весь секрет в особой подготовке тушки и волшебной пропитке ароматным маслом.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.