Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 06:22

Готовлю торт без муки: всего 5 минут на идеальный десерт из трех ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот шоколадный торт постоянно, потому что он стал для меня идеальным решением, когда хочется сладкого, но нет времени или желания возиться с духовкой. Мне нравится, как всего два банана и ложка какао превращаются в нежнейший десерт с насыщенным шоколадным вкусом. Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего предложить — торт готовится буквально за несколько минут.

Готовлю я так: два спелых банана разминаю вилкой или измельчаю блендером в пюре. Добавляю два яйца, две столовые ложки какао, половину чайной ложки разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Все тщательно взбиваю до однородной консистенции. Переливаю тесто в силиконовую форму и ставлю в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. Пока корж остывает, готовлю крем: смешиваю 50 граммов мягкого творога, 100 граммов ванильного пудинга и столовую ложку какао. Остывший корж разрезаю вдоль на две части, промазываю кремом и собираю торт. Убираю в холодильник на полчаса — за это время он пропитывается и становится еще нежнее. Перед подачей посыпаю тертым шоколадом или какао-порошком.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 ноября: инфографика
В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды
Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь
Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода на выходных
Раскрыта огромная сумма долга убитого в ОАЭ криптомошенника Новака
Финансист объяснила, когда пополнение счета в банке может привлечь внимание
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» в выборах в США
Сладкий хит вашего стола! Новогодний пирог с орехами и апельсинами
В ЕС подтвердили работу над 20-м пакетом антироссийских санкций
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен
Аэропорты еще двух городов России временно перестали работать
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Марочко заявил, что ВСУ оказались в «котле» под Северском
Росреестр раскрыл число городов с двумя словами в названии
«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области
Тюрьма во сне: знак ограничений или путь к свободе
ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября
«Революционная идея»: мэр Нью-Йорка высказался о мусорных баках с крышками
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 ноября
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.