Готовлю печенье, которое покоряет с первой пробы: хрустящие венские пальчики. Идеально к кофе!

Несмотря на свой праздничный вид, это печенье готовится очень быстро. Пока оно отдыхает в холодильнике (это обязательно для сохранения формы!), вы успеваете привести кухню в порядок. А выпечка занимает меньше 20 минут.

В миске электрическим миксером взбиваю 130 г очень мягкого сливочного масла с 50 г сахарной пудры и 1/2 ч. л. ванильного экстракта. Взбиваю 3–4 минуты на высокой скорости до получения светлой, пышной и кремообразной массы.

Добавляю 170 г просеянной муки и 2 ч. л. порошка для заварного крема. Сначала смешиваю на низкой скорости, затем руками замешиваю мягкое тесто. В конце добавляю 1 ч. л. молока и еще раз вымешиваю до гладкости.

Тесто перекладываю в кондитерский мешок с крупной насадкой «открытая звезда». Отсаживаю на противень 10–12 «пальчиков» длиной 7–8 см, оставляя между ними расстояние.

Убираю противень в холодильник на 15 минут — это необходимо, чтобы печенье не расплылось. Затем выпекаю 18–20 минут, пока края слегка не подрумянятся. Вынимаю и даю полностью остыть прямо на противне.

Шоколад (70 г) растапливаю на водяной бане или в микроволновке. Каждый остывший «пальчик» окунаю с двух концов в растопленный шоколад. Выкладываю на решетку или пергамент, чтобы шоколад полностью застыл.

