Готовлю оладьи, от которых все без ума. Простой рецепт с бананом и миндальной ноткой

Эти банановые оладьи я впервые попробовал в гостях у друга, и их нежная текстура меня просто покорила. Теперь это наш семейный ритуал — субботнее утро начинается с их незабываемого аромата. Сочетание сладких бананов и легкого миндального послевкусия делает завтрак по-настоящему праздничным.

Готовлю я их так: два очень спелых банана с темной кожурой разминаю вилкой в однородное пюре. От этого зависит естественная сладость оладий. В отдельной миске взбиваю два яйца с двумя ложками меда и щепоткой соли, потом вливаю 250 миллилитров миндального молока и добавляю банановую массу. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую основу. Главное — аккуратно перемешивать тесто, чтобы оно оставалось воздушным, и не делать это слишком интенсивно. Консистенция должна быть такой, чтобы тесто медленно стекало с ложки.

Жарю оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно по две-три минуты с каждой стороны, до румяной золотистой корочки. Подаю их сразу, пока они горячие, с дополнительным медом, свежими ягодами или ореховой пастой.

